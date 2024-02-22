Лавров: США воюют против РФ не только гибридно, но и в некоторых случаях напрямую

Глава МИД заявил, что Украина не может воевать без американского оружия, инструкторов, наводчиков, данных со спутников и с других источников

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Вашингтон ведет против Москвы не только гибридную войну, но уже и прямую, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

"Добавился аспект агрессивной, враждебной политики США против Российской Федерации, не только политики, но и практики, потому что воевать без американского оружия и, добавим обязательно, без американских инструкторов, наводчиков, без американских данных со спутников и с других источников, украинцы не смогли бы, - сказал он. - То, что американцы воюют против нас, по сути дела, уже не только гибридно, но и в целом ряде случаев напрямую, это факт".