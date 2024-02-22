Путин ответил на слова Байдена про "сукина сына"

Президент РФ полагает, что американский лидер оскорбил его за слова о "предпочтительном для России" будущем президенте США. Но подобные нападки глава российского государства считает лишь подтверждением своей правоты

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин полагает, что американский лидер Джо Байден оскорбил его за слова о "предпочтительном для России" будущем президенте США. Но подобные нападки глава российского государства считает лишь подтверждением своей правоты.

"Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Путин заметил, что Байден не мог бы ему сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог". "Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и это реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав", - считает президент РФ.

Иных оценок тону американского коллеги он давать не стал. Слушая пояснения журналиста, который нелестно оценил высказывания Байдена, он лишь повторил формулировку вопроса. "С хамскими [заявлениями]?" - уточнил Путин. На что Зарубин ответил утвердительно.

Президент РФ добавил, что его слова про Байдена и Трампа предназначались прежде всего для российской аудитории, а не американской. "Вы же российский журналист, поэтому и вы меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить: Байден", - с улыбкой резюмировал Путин.