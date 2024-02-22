Слуцкий: депутатов Бундестага надо признать спонсорами террористического режима Киева

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, лидера ЛДПР, в случае передачи дальнобойного оружия Украине вся ответственность за последствия его применения ляжет в том числе и на депутатов, проголосовавших за эту резолюцию

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Депутатов Бундестага (парламента ФРГ), поддержавших резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие, стоит признать спонсорами террористического режима на Украине. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Немецких депутатов стоит признать спонсорами террористического режима укронацистов. И да, это прямая форма реинкарнации фашизма", - отметил он.

По словам Слуцкого, в случае передачи дальнобойного оружия Киеву вся ответственность за последствия его применения ляжет в том числе и на депутатов, проголосовавших за эту резолюцию. "Киевские марионетки не разбирают, куда бьют западными ракетами. Жертвами становятся мирные граждане российских городов. Их кровь также будет на руках тех депутатов, которые нажимали сегодня кнопки "за" в германском Бундестаге", - добавил глава комитета Госдумы.

В четверг Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. За это выступили 382 депутата из 668 присутствовавших, против - 284, еще 2 воздержались.