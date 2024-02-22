Лавров назвал полезными контакты с коллегами из Латинской Америки на полях G20

Глава МИД РФ отметил, что такие встречи на полях больших международных форумов "непродолжительные и не позволяют затронуть весь спектр вопросов"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал очень полезными встречи с латиноамериканскими коллегами на полях G20.

"Во время эпидемии ковида регулярные встречи, которые мы проводили на министерском уровне между Россией и CELAC(Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна - прим. ТАСС), они были приостановлены, - сказал Лавров журналистам по итогам заседания глав МИД G20. - Сейчас вот есть готовность и со стороны Бразилии, со стороны наших коллег из Парагвая, я с ним тоже вчера встречался, мой старый, добрый знакомый. Да и в Венесуэле, и на Кубе мы услышали активную поддержку возобновления таких встреч. Обычно такие встречи посвящены каким-то общим вопросам, но все это было очень полезно".

Министр отметил, что такие встречи на полях больших международных форумов "непродолжительные и не позволяют затронуть весь спектр вопросов, но у каждой страны есть некие приоритеты, которыми как раз можно заниматься накоротке". "Поэтому с латиноамериканскими странами прежде всего мы обсуждали их дальнейшее участие в работе Группы двадцати, в работе БРИКС. В частности, мы с бразильским коллегой подробно это обсудили на многосторонних площадках ООН, - подчеркнул глава МИД РФ. - И наше общее взаимодействие, и в том, что касается Латинской Америки - у нас установлены отношения и с CELAC, с группой ALBA (Боливарианский альянс для Америк, интеграционное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна - прим. ТАСС), с Центрально-Американской интеграционной системой и с целым рядом ассоциаций карибских государств, с целым рядом других структур".