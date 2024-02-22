Лавров и глава МИД Турции "сверили часы" по ситуации на Ближнем Востоке

Стороны также обсудили проекты в энергетике и график предстоящих двусторонних контактов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан на полях заседания глав МИД G20 "сверили часы" по ситуации на Ближнем Востоке, в Закавказье и вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры "сверили часы" по ряду актуальных региональных и международных сюжетов с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье и вокруг Украины. Рассмотрены вопросы взаимодействия на международных площадках", - заявили в дипведомстве.

Кроме того, стороны обсудили проекты в энергетике и график предстоящих двусторонних контактов.

"Обсуждены темы двусторонней повестки дня, включая торгово-экономическое сотрудничество, реализацию проектов в энергетической сфере", - указали в министерстве. "Обсужден график предстоящих двусторонних контактов".