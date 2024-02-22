Сальдо сообщил, что Крынки и Казачьи Лагеря сильно разрушены ВСУ

Губернатор Херсонской области также рассказал, что на подъезде к этой зоне на обочинах дороги множество уничтоженных легковых машин мирных граждан

ГЕНИЧЕСК, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при контрнаступлении сильно разрушили села Крынки и Казачьи Лагеря в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Сальдо 21 февраля сообщил, что российские военнослужащие продолжают зачистку Крынок от мелких групп украинских военных, которые остаются в развалинах и по окраинам села, взятого под контроль ВС РФ.

"Казачьи Лагеря сильно разрушены, а в Крынках не осталось ни одного целого строения. Однако противника как боевой силы в населенном пункте нет. По подвалам и в развалинах домов могут прятаться отдельные вражеские солдаты, наши военные их разыскивают и предлагают сдаться. Если отказываются - выкуривают как крыс", - написал Сальдо.

Он уточнил, что на подъезде к этой зоне на обочинах дороги множество уничтоженных легковых машин мирных граждан. "Украинские операторы дронов специально на них охотились", - пояснил Сальдо.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Крынок. В интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову глава Минобороны РФ отметил, что освобождение Крынок фактически ставит точку в украинском контрнаступлении.