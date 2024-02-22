Лавров заявил, что РФ будет способствовать укреплению связи между БРИКС и G20

По словам главы МИД РФ, Москва приветствует инициативу Бразилии пригласить на мероприятия "двадцатки" представителей Нового банка развития

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Россия в качестве председателя в БРИКС будет всячески способствовать укреплению связи объединения с G20. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания глав МИД G20.

"В текущем году Россия председательствует в БРИКС. Данный формат пополнился целым рядом новых членов. Будем всячески способствовать укреплению потенциала этой структуры и ее связей с Группой двадцати", - сказал министр.

В этом контексте, по его словам, РФ "приветствует инициативу бразильских друзей пригласить на мероприятия "двадцатки" представителей Нового банка развития". "На саммите в Нью-Дели участники "двадцатки" в очередной раз единогласно высказались в пользу расширения представленности и укрепления голоса развивающихся стран в международных экономических и финансовых институтах, - напомнил глава МИД РФ. - Исходим из того, что на сей раз это не пустые слова, а обязательство начать практические действия".