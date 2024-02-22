Провал "украинизации" G20 и капризы Запада. Заявления Лаврова в Бразилии

Запад стремится наказать всех тех, кто не следует его правилам, но его попытки "украинизировать" повестку в G20 провалились общими усилиями стран глобального Юга, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД Группы двадцати.

Россия никогда не попадает под зависимость от капризов стран Запада и отвергает любые попытки вмешаться в ее внутренние дела, отметил министр.

ТАСС собрал ключевые заявления главы российского МИД.

О G20

Контактов с коллегами из западных стран на полях министерской встречи Группы двадцати не было: "Они, видимо, следовали своей договоренности всячески избегать общения с нашей делегацией".

Действия стран Запада, которые наказывают "тех, кто не следует" их правилам, "носят неоколониальный характер".

При этом Бразилия, которая председательствует в "Большой двадцатке", нашла "очень правильный угол атаки" для противодействия давлению Запада. Так, вопросы геополитики рассматриваются "с точки зрения их прямого воздействия на сферы экономики, финансов, международных торговых отношений". И с каждым днем все больше стран понимают, что "геополитические авантюры" Запада негативно влияют на мировую экономику.

Попытки Запада "украинизировать" повестку в Группе двадцати не были поддержаны большинством стран глобального Юга и провалились.

К Группе двадцати необходимо присоединить "общерегиональные организации Азии и Латинской Америки" по примеру Африканского союза.

О взаимоотношениях с Западом

Невозможно восстановить доверие в отношениях с США, когда "Россия открыто объявлена враждебным государством, угрозой немедленной, которую необходимо уничтожить и нанести ей стратегическое поражение". Никаких "серьезных предложений" о возобновлении диалога по стратегической стабильности Москва от Вашингтона не получала.

Соединенные Штаты предлагают другим государствам присоединиться к обеду за их "столом международной системы" или попасть "в меню": "Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились".

Если на Западе однажды "образумятся и вернутся к возможности нормально анализировать происходящее", то в Москве будут готовы к диалогу. Но Россия никогда не примут предложения, которые могут "предполагать хоть какую-то зависимость" от капризов западных стран.

О попытках вмешаться в дела РФ

Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России, а требования о "независимом расследовании" причин смерти Алексея Навального постыдны. "У них у самих такое бревно в глазу с Джулианом Ассанжем, [Гонсало] Лирой, который скончался от пыток в украинской тюрьме".

Ситуация не улучшится, "пока не произойдет осознание бессмысленности постоянных действий по нагнетанию конфронтации, по наказанию "виновных", которых сами определяют американцы". США действуют как "прокурор-обвинитель, как судья и как исполнитель наказания": "Вот эта истерика по поводу кончины Навального убедительно это показала".

Заявления Запада о нетранспарентности России в ситуации с Навальным - это "просто непорядочно и нечистоплотно". "Еще раз убеждаюсь: нацистам все можно".

О готовящихся санкциях

На готовящиеся очередные санкции США "ответим делом, которое касается развития нашей собственной экономики" и укрепления связей с партнерами.

О диалоге по Украине