МИД РФ назвал Украину орудием Запада для слома архитектуры безопасности в СНГ

Киевскому режиму оказывается военная и финансовая помощь, номенклатура поставок постоянно наращивается, подчеркнули в дипведомстве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Украина является орудием в руках Запада, который хочет слома архитектуры безопасности на постсоветском пространстве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Сегодняшняя Украина - лишь орудие в руках США и их союзников по НАТО, долгосрочная цель которых - слом архитектуры безопасности на постсоветском пространстве и в Евразии в целом", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства к годовщине "евромайдана". Киевскому режиму оказывается военная и финансовая помощь, номенклатура поставок постоянно наращивается, подчеркнули в МИД.

После распада СССР и окончания холодной войны США и их союзники по НАТО активно принялись за "перевоспитание" бывших советских республик, а "особое внимание уделялось Украине как наиболее развитой республике с мощным промышленным, аграрным и научным потенциалом". "Необходимо было ослабить и вынудить ее экономику работать на Запад, - продолжили в дипведомстве. - Для этого руками послушных украинских элит США и ЕС планомерно уничтожали хозяйственный комплекс страны, разрывали экономические, торговые и культурные связи с Россией и превращали Украину в источник дешевого продовольствия и сырья для западных компаний".

В начале 2000-х, как отметили в МИД РФ, коллективный Запад перешел к более решительным действиям, инспирировав "оранжевую революцию" 2004 года, "результатом которой стал приход к власти в Киеве сил, ориентированных на дистанцирование Украины от России и интеграцию страны в евроатлантические структуры". "Однако тогда оторвать Украину от России не получилось, - констатировали в МИД. - Грубое вмешательство Запада во внутренние дела страны спровоцировало острый политический кризис, который привел к кровавому госперевороту - "евромайдану" - в 2014 году".

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что дальнейшие усилия западников стали причиной резкой поляризации украинского общества, что создало предпосылки для вооруженного гражданского конфликта, вылившегося в "антитеррористическую операцию" по вооруженному подавлению протестов в Донбассе". "Как итог, вооруженные формирования Украины все эти годы обстреливали Донбасс, что и вынудило Российскую Федерацию вмешаться в ситуацию, начав специальную военную операцию", - подчеркивается в сообщении.

Действия Запада в рамках развязанной им же масштабной гибридной войны "подтверждают глобальный характер происходящего сейчас на Украине противостояния", заключили в МИД.