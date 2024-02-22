22 февраля, 18:30,
обновлено 22 февраля, 18:46

Посольство РФ направило в Госдеп ноту из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

Здание посольства РФ в США. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Здание посольства РФ в США
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, ситуацию вряд ли получится урегулировать простыми извинениями

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с оскорбительными высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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"Как только сегодня утром начал работу Госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента", - говорится в заявлении посла, распространенном через Telegram-канал российского диппредставительства.

По его словам, ситуацию вряд ли получится урегулировать простыми извинениями.

"Вряд ли нынешнюю ситуацию удастся урегулировать простыми извинениями, да и американские власти на это не пойдут", - говорится в заявлении. "Строго говоря, мы не рассчитываем на адекватную реакцию", - отметил Антонов, подчеркнув, что по мере приближения к выборам в США "такого рода эскапады становятся рутинными".

Антонов отметил, что непозволительная риторика властей США говорит лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в политике в отношении России.

"Уверены, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике к России", - указано в заявлении. 

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