Посольство РФ заявило, что нелегитимные британские санкции не останутся без ответа

Очередной пакет мер демонстрирует выхолащивание практического смысла у некогда хваленых санкций, говорится в заявлении

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Россия не оставит без ответа очередные произвольные и нелегитимные санкции со стороны Великобритании. Об этом говорится в полученном ТАСС заявлении посольства РФ в Лондоне.

"Очередной рестриктивный пакет, проштампованный Лондоном в привязке ко второй годовщине начала нашей спецоперации, убедительно демонстрирует выхолащивание практического смысла у некогда хваленых санкций. Теперь они театрально используются британским официозом, чтобы отмечать "юбилейные" даты и красоваться перед партнерами на международных площадках", - сказано в нем. В диппредставительстве подчеркнули, что "очередные нелегитимные и произвольные ограничения британской стороны не останутся без ответа".

В посольстве отметили, что санкционная политика Запада продемонстрировала свою неэффективность. "Эмоциональные выпады британских официальных лиц, требующих от России раскаяться и заплатить за свои действия, лишний раз подтверждают - западная политика санкций, шантажа и конфронтации потерпела крах. Россия продолжит всеми законными методами защищать свое благополучие и безопасность. Цели СВО будут достигнуты в полном объеме", - говорится в заявлении.

"Трагический парадокс ситуации в том, что в Лондоне ровно 10 лет назад деятельно поддержали антиконституционный госпереворот в Киеве, приведший к власти националистический антироссийский режим. Подбадривали его на агрессивные провокации против Донбасса и воссоединившегося с Россией Крыма, закрывая глаза на невыполнение Киевом минского комплекса мер. Деятельно подпитывали ВСУ поставками вооружений и военными тренировками. После начала СВО полностью взяли киевский режим на поруки, фактически сорвав начавшиеся переговоры с Россией о мирном урегулировании", - указали в посольстве.

В российском диппредставительстве добавили, что "теперь же, когда режим [президента Украины Владимира] Зеленского терпит поражение за поражением, в Лондоне с помощью противоправных ограничительных мер пытаются бороться с последствиями своих же ошибочных решений".

Ранее в четверг Великобритания расширила на 50 позиций список антироссийских санкций, включив в него две компании алмазо-бриллиантового комплекса, главу "Алросы" Павла Маринычева, предприятия в сфере производства боеприпасов, металлургические компании, фирмы, связанные с продажей и перевозкой нефти, руководство "Новатэка" и проекта компании "Арктик СПГ - 2".