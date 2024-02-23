Путин назвал повышение боевой выучки и слаженности одной из главных задач ВС РФ

Президент РФ добавил, что будущее российской армии и флота стоит за "настоящими командирами, смелыми и решительными"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал среди первоочередных задач Вооруженных сил РФ повышение боевой выучки и слаженности. По его словам, опорой в этом станут бойцы, проявившие себя в бою.

"Среди первоочередных задач - повышение боевой выучки, мастерства, слаженности действий наших частей и соединений, подготовка командиров всех уровней. Прочная опора здесь - сержанты, офицеры, которые проявили себя в бою, героически сражались на суше, в воздухе и на море. Настоящие командиры, смелые и решительные, они ведут за собой солдат. За ними будущее нашей армии и флота", - сказал он в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.