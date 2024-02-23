Посольство РФ в США провело первый в этом году консульский выезд

Из-за ограничительных мер американской стороны сессию в Сан-Диего проводили только двое российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Дипломаты посольства России в США провели первую в нынешнем году выездную консульскую сессию, посетив для оказания помощи соотечественникам Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС руководитель консульского отдела посольства Надежда Шумова.

"Это было первое мероприятие такого рода в текущем году", - сказала она, уточнив, что консульский выезд состоялся 17-20 февраля. "Мы помогли более чем 800 соотечественникам в оформлении паспортов и решении других консульских вопросов. Разъяснили новые моменты в российском законодательстве по гражданству. Особое внимание уделили ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, пожилым и маломобильным гражданам", - заявила Шумова. При этом дипломат уточнила, что из-за ограничительных мер американской стороны сессию проводили только двое российских дипломатов. "Нас было лишь двое", - поведала глава консульского отдела посольства.

По ее свидетельству, соотечественники в том числе задавали вопросы дипломатам о скорых выборах президента России, ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, выражали обеспокоенность по поводу сокращения числа консульских сотрудников, вызванного требованиями Вашингтона. "Соотечественники живо интересовались ситуацией на Родине, ходом СВО и предстоящими выборами президента Российской Федерации. Выражали глубокую признательность за приезд. В очередной раз подтвердили крайнюю востребованность такой работы в условиях отсутствия российских загранучреждений на западном побережье Соединенных Штатов. С большой тревогой говорили о предстоящем уменьшении количества выездных сессий ввиду сокращения консульских сотрудников из-за жесточайшей ограничительной политики США по срокам пребывания российских дипломатов в Америке", - подчеркнула Шумова.

Кроме того, отметила она, "граждане благодарили за привезенные информационные материалы посольства, как горячие пирожки разбирали государственную символику, в первую очередь флаги Российской Федерации и георгиевские ленты". "Юные посетители получили в подарок сборники сказок Александра Сергеевича Пушкина, конфеты, произведенные российскими кондитерскими фабриками, а также небольшие сувениры", - сказала дипломат.

Наконец, добавила Шумова, в рамках консульской сессии дипломаты посетили православный храм Святого Иоанна Кронштадтского. Там совместно со священнослужителями РПЦ и соотечественниками они возложили цветы к памятнику этому святому.

Практика выездных сессий

Практику проведения таких выездов пришлось внедрить на регулярной основе в связи с тем, что по требованию американской администрации несколько лет назад были закрыты российские консульские учреждения на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов. Посольство России вынуждено проводить выездные консульские приемы, поскольку в 2017 году США закрыли генеральное консульство в Сан-Франциско (штат Калифорния), а в 2018-м - в Сиэтле. Аналогичные учреждения в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) и Хьюстоне (штат Техас), как указывал ранее посол России в США Анатолий Антонов, попросту обескровлены. Произошло это после выдвижения американским правительством требований сократить численность сотрудников российских дипломатических представительств.