Антонов заявил о стремлении РФ создать систему гарантий равной и неделимой безопасности

Посол России в США добавил, что сегодня "крайне важно укреплять связи и взаимопонимание между военными коллегами"

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Россия стремится сформировать систему гарантий равной и неделимой безопасности, опирающейся на усилия всех заинтересованных государств. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме по случаю Дня защитника Отечества.

Он подчеркнул, что "мощь российских вооруженных сил играет краеугольную роль в поддержании глобальной стратегической стабильности". "Сейчас крайне важно укреплять связи и взаимопонимание между военными коллегами, многие из которых пришли сегодня поддержать нас в этот знаменательный день", - указал дипломат на приеме, в котором приняли участие многочисленные представители расположенных в Вашингтоне военных атташатов азиатских и африканских стран, в том числе Вьетнама, Мали и Таиланда, а также Бразилии, Мексики и Турции.

"Наша совместная цель - создать систему гарантий равной и неделимой безопасности, опирающейся на усилия всех заинтересованных государств", - сказал Антонов.