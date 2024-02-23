Постпред РФ: киевский режим лишил себя легитимности, пренебрегая принципами ООН и ЮНЕСКО

Как отметил Ринат Аляутдинов, 10 лет назад произошедший на Украине госпереворот привел к резкому ухудшению положения русскоязычных граждан в этой стране

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Пришедшие к власти в Киеве в результате государственного переворота 2014 года деятели сами лишили себя легитимности, отказавшись следовать принципам ООН и ЮНЕСКО и подменив понятие культуры пропагандой национализма. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО посол Ринат Аляутдинов.

"Из-за преступной политики Киева ситуация в областях компетенции ЮНЕСКО на Украине катастрофическая. Пропаганда национализма и ненависти вместо культуры, ущемление прав национальных меньшинств в образовании, цензура в СМИ, преследование журналистов и священнослужителей. Не говоря о главном - об открытом геноциде части собственного народа, которую киевские власти назвали "террористами" и "особями", которых надо "загнать в подвалы", - заявил Аляутдинов.

Дискриминация в образовании

Он напомнил, что ровно 10 лет назад произошедший на Украине госпереворот привел к резкому ухудшению положения русскоязычных граждан в этой стране. "В части, касающейся ЮНЕСКО, киевские власти нарушили конвенцию 1960 года, которая объявляет дискриминацией закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа", - отметил постпред.

Собеседник агентства заявил, что в сфере образования с 2014 года Киев взял курс на вытеснение русского языка из повседневной жизни и его последующее искоренение на Украине. После принятия в 2017, 2019 и 2020 годах законов "Об образовании", "О функционировании украинского языка как государственного" и "О полном общем среднем образовании" любые попытки продвижения многоязычия - одного из центральных принципов работы ЮНЕСКО - признавались "действиями, направленными на насильственное изменение конституционного строя".

При этом были предусмотрены исключения для языков государств Евросоюза, "что подвергло русскоязычных детей на Украине двойной дискриминации - по отношению к тем, кто говорит на украинском языке, и тем, кто использует официальные языки ЕС", заявил Аляутдинов. Он отметил, что результатом этой политики стало стремительное сокращение количества русскоязычных школ на Украине. "20 лет назад их было 1 275, почти четверть от всех школ страны, а после госпереворота к 2020 году их осталось 125, сейчас - ни одной", - рассказал собеседник агентства.

Война с памятниками

Постоянный представитель РФ также напомнил о войне с памятниками и гонениях на журналистов, которые "прямо противоречили обязательствам страны, взятым в рамках ЮНЕСКО". "Посещавшие неоднократно Украину руководители западных стран и международных организаций закрывали глаза на творившиеся в "незалежной" бесчинства. Так, гендиректор ЮНЕСКО "не заметила" циничный снос памятников основателям Одессы накануне рассмотрения вопроса о включении исторического центра города в Список всемирного наследия организации", - сказал он.

"В целом можно констатировать, что из-за преступной политики Киева ситуация в областях компетенции ЮНЕСКО на Украине катастрофическая. Взяв курс на пренебрежение целями и принципами уставов ООН и ЮНЕСКО, продвижение националистических идей и бесчеловечное истребление части своего населения, киевский режим сам себя лишил какой-либо легитимности", - заключил собеседник агентства.