Постпредство РФ: Запад готовит в ООН "проукраинский шабаш" в честь годовщины СВО

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, это будут "бесполезные междусобойчики", где западные страны будут "упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Западные страны готовят в ООН "проукраинский шабаш" по случаю годовщины начала специальной военной операции. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"23 февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш по случаю второй годовщины начала СВО. В Нью-Йорк, как мухи, слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе", - написал он в Telegram-канале.

Дипломат отметил, что это будут "бесполезные междусобойчики", где западные страны будут "упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим". При этом Полянский подчеркнул, что российская делегация подготовилась к этим мероприятиям. "Настроение у нас боевое", - подытожил он.