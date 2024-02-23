23 февраля, 05:32
Военная операция на Украине

Постпредство РФ: Запад готовит в ООН "проукраинский шабаш" в честь годовщины СВО

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, это будут "бесполезные междусобойчики", где западные страны будут "упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Западные страны готовят в ООН "проукраинский шабаш" по случаю годовщины начала специальной военной операции. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"23 февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш по случаю второй годовщины начала СВО. В Нью-Йорк, как мухи, слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе", - написал он в Telegram-канале.

Дипломат отметил, что это будут "бесполезные междусобойчики", где западные страны будут "упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим". При этом Полянский подчеркнул, что российская делегация подготовилась к этим мероприятиям. "Настроение у нас боевое", - подытожил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине