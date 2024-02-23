Песков заявил, что Армения официально не уведомляла о приостановке членства в ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в этом случае очень важно понять детали

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Ереван не направлял официальных уведомлений насчет заморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Звезда".

"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений", - сказал он.

Песков заметил, что в этом случае очень важно понять детали. "Будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все", - добавил он.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

В последнее время Ереван пропускал встречи в некоторых интеграционных форматах. В частности, Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске.