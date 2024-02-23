Главу дипмиссии РФ вызвали в МИД Болгарии в связи со смертью Навального

Валентину Солодкину заявили, что ситуация является внутренним делом России

СОФИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Временного поверенного в делах России в Болгарии пригласили в МИД республики для выяснения причин смерти Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

"В ходе встречи болгарская сторона предъявила ожидания относительно выяснения причин кончины Навального, а также высказала некоторые ангажированные оценки политической обстановки в России в формате уже привычных западных клише", - отметили в посольстве РФ.

Как уточнил временный поверенный в делах России Валентин Солодкин, болгарской стороне было заявлено, что ситуация вокруг Навального является внутренним делом РФ и необходимо дождаться результатов расследования, которое проводится компетентными органами в полном соответствии с российским законодательством. "Во время разговора подчеркнул, что любые выводы и заявления до завершения расследования являются спекуляцией и вмешательством в наши внутренние дела", - сказал Солодкин.