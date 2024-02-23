Песков: у Путина пока не было контактов с Пашиняном по теме членства Армении в ОДКБ

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва продолжит диалог с Ереваном

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин еще не обсуждал с премьером Армении Николом Пашиняном его заявления о приостановке членства Еревана в ОДКБ. И пока таких контактов не планируется, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. В настоящий момент нет и не было никаких контактов. Но в рамках рабочих контактов, конечно же, мы имеем в виду выяснить у наших армянских друзей, что имелось в виду, как обстоят дела. Поэтому мы продолжим наш диалог с Ереваном", - сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, не собирается ли Путин в контактах с Пашиняном прояснить ситуацию насчет членства Армении в ОДКБ или пока никаких контактов в планах нет.

Ранее Пашинян заявил, что республика приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности. При этом в секретариате ОДКБ сообщили, что не получали от Армении никаких подобных заявлений.

В последнее время Ереван пропускал встречи в некоторых интеграционных форматах. В частности, Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске.