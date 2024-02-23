Делегация ЦИК РФ во главе с Булаевым будет наблюдать за выборами в Белоруссии

Центризбирком республики аккредитовал 294 международных наблюдателя

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, члены комиссии Людмила Маркина и Евгений Колюшин будут наблюдать за ходом единого дня голосования в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.

"Контроль за процессом голосования будут вести порядка 28 тысяч местных и около 200 международных наблюдателей. В их числе Николай Булаев, Евгений Колюшин и Людмила Маркина", - сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. С 20 по 24 февраля включительно проходит досрочное голосование.

ЦИК Белоруссии аккредитовал 294 международных наблюдателя. Из них 238 представляют все страны СНГ за исключением Молдавии и Украины, в том числе 44 направлены Межпарламентской ассамблеей Содружества, 12 - Парламентской ассамблеей ОДКБ, 25 - Парламентским собранием Союза Белоруссии и России, 4 - Постоянным комитетом Союзного государства. 11 наблюдателей аккредитованы от центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, 22 - от Шанхайской организации сотрудничества. В качестве международных наблюдателей, не представляющих какие-либо организации и выступающих как независимые эксперты, аккредитованы 23 человека. Это политики, депутаты, общественные деятели из Болгарии, Германии, Испании, Италии, Литвы, Ливана, Польши, Сербии, Франции, Швеции, Швейцарии, Ирана.