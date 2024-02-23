Россия расширила ответный список санкций против граждан ЕС

Как отметили в МИД РФ, Москва считает незаконными санкции Европейского союза, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия в ответ на 13-й пакет санкций ЕС расширила черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - заявили в дипведомстве.

Как отметили в ведомстве, Москва считает незаконными санкции Европейского союза, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН. Россия будет и впредь давать своевременный и адекватный ответ на недружественные акции со стороны западных стран. "Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный "пакет". Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН, - указали в министерстве. - Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ".

Россия в ответ на 13-й пакет санкций ЕС запрещает въезд в страну гражданам сообщества, ответственным за оказание военной помощи Киеву, а также лицам, причастным к преследованию российских должностных лиц и выступающим за конфискацию российских госактивов.

"Речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживающих введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, занимающихся распространением дезинформации о нашей стране", - заявили в МИД РФ.

Кроме того, в ответный "стоп-лист" включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России, добавили в министерстве.