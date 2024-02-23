Кадыров встретился с Путиным в Москве

Глава Чечни доложил главе государства о наиболее важных направлениях развития республики

ГРОЗНЫЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, доложил главе государства о наиболее важных направлениях развития республики.

"Сегодня в Москве встретился с верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах. Как всегда, Владимир Владимирович не оставил без внимания ни один вопрос", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.