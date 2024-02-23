Зампред ЦИК РФ заявил, что Центризбиркомы России и Белоруссии сопереживают друг за друга

Николай Булаев возглавляет делегацию наблюдателей от российского Центризбиркома на выборах в Белоруссии

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Центральные избирательные комиссии (ЦИК) России и Белоруссии сопереживают друг за друга и активно делятся опытом и наработками. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, который возглавляет делегацию наблюдателей от российского Центризбиркома на выборах в Белоруссии.

"У нас, как мне кажется, между нашими [центральными избирательными] комиссиями двумя, есть такой режим самопереживания и сопереживания друг за друга. Потому что, на самом деле, каждая [избирательная] кампания для любой страны, а для нас - и для Белоруссии, и для России - это важное событие, потому что власть выбирается не на один год", - сказал он на встрече с председателем ЦИК Белоруссии Игорем Карпенко.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. С 20 по 24 февраля включительно в стране проходит досрочное голосование.

Карпенко выразил признательность делегации российского Центризбиркома, прибывший в Белоруссию во время подготовки к выборам президента России.

"Та кампания, которая сейчас разворачивается в России, она, конечно, судьбоносная, на мой взгляд. Она очень важна, не только, наверное, для России. Она важна для всего постсоветского пространства - как дальше будет все развиваться, какие политические процессы будут происходить. Сейчас нагрузка на вас огромная лежит. <...> Мы постараемся создать все максимально условия для того, чтобы вам было комфортно в Беларуси, в Минске", - сказал председатель белорусского ЦИК.

Он напомнил, что представители ЦИК Белоруссии будут участвовать в наблюдении за выборами президента РФ. "Я запланировал вылет на 15 марта", - сказал Карпенко.

Конференция единомышленников

Булаев, отметив, что центральные избирательные органы России и Белоруссии активно взаимодействуют и делятся наработками, пригласил Карпенко принять участие в планируемой в России двухдневной международной конференции по теме выборов. "У нас будет конференция международная. И я уверен, что вы выступите, - сказал зампред ЦИК РФ. - У нас два дня. Первый день - это стандарт и что мы об этом думаем. Второй день, я бы назвал так - "Цифровизация избирательного процесса. Границы допустимого".

"Мне представляется, что это может быть интересный разговор профессиональных представителей многих стран. У нас ожидается чуть менее [чем] от ста стран представителей в качестве наблюдателей, экспертов", - сообщил Булаев.

Он отметил, что к участию в конференции приглашены "люди, которые одинаково понимают, как важно сохранить самобытность каждой страны и право каждой страны, каждого народа, определить, как он избирает свою власть". "В этом, как мне кажется ценность наших отношений - мы не влезаем, но, вместе с тем, оцениваем, говорим, подсказываем", - подчеркнул зампред ЦИК РФ.