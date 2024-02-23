Зампред ЦИК РФ: каждая страна имеет право проводить выборы по востребованным технологиям

Николай Булаев возглавляет делегацию наблюдателей от российского Центризбиркома на выборах в Белоруссии

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Каждая страна имеет право проводить выборы по стандартам и технологиям, которые востребованы. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев, который возглавляет делегацию наблюдателей от российского Центризбиркома на выборах в Белоруссии.

"На мой взгляд, каждая страна имеет право работать в рамках тех стандартов, тех технологий, которые имеют традицию, или которые востребованы временем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о проведении первого в истории Белоруссии единого дня голосования.

В ходе единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. С 20 по 24 февраля включительно в стране проходит досрочное голосование.

"Мне кажется, применение единого дня голосования - и участие избирателей, и опыт Центральной избирательной комиссии, дадут ответ на вопрос [о правильности решения о проведении единого дня голосования]. Мне кажется, [единый день голосования] приживется. Из своего опыта скажу, что это удобно", - сказал Булаев.

Зампред ЦИК РФ отметил, что появляющаяся в результате введения единого дня голосования "длинная пауза между выборами дает возможность избирателю чуть отдохнуть, собраться с мыслями и принимать более взвешенные решения."

Обмен опытом

Булаев отметил, что перед принятием в Минске решения о введении в электоральную практику единого дня голосования представители белорусского ЦИК консультировались со своими коллегами в РФ, где выборы в таком формате проводятся достаточно давно. "Мы обмениваемся, не скрывая друг от друга никаких тайн, опытом, и естественно, по этому направлению мы встречались, и говорили, и обсуждали", - сказал он.

"Что касается повседневных консультаций [между центральными избирательными органами России и Белоруссии] - у нас нет проблем снять трубку, позвонить, поговорить, поздравить с днем рождения, пожелать чего-то, - подчеркнул зампред ЦИК РФ. - Мы общаемся и в повседневном режиме, и на каких-то официальных встречах. <...> Общение между нами традиционно глубокое и искреннее".