Антонов заявил, что США хоронят "все крупицы" надежды на стабилизацию отношений с РФ

Посол РФ в Вашингтоне назвал санкции США циничной попыткой вмешаться во внутренние дела Москвы, заставить отказаться от защиты коренных интересов

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. США своими действиями хоронят "все те крупицы", на которые можно было бы надеяться в плане стабилизации российско-американских отношений. Об этом говорится в заявлении посла России в США Анатолия Антонова, распространенном пресс-службой российского диппредставительства.

"Очевидно и то, что, демонстрируя пресловутую "решимость и лидерство" в попытках нанести удар по России, Белый дом старается решить внутренние задачи", - заявил Антонов. По его словам, Белый дом пытается вынудить Конгресс "согласиться с многомиллиардными ассигнованиями на поддержку "украинского проекта" даже вопреки растущему в Америке осознанию его развала".

"Не говоря уже о том, что собственными действиями администрация хоронит все те крупицы, на которые еще можно было надеяться в плане гипотетической стабилизации российско-американских отношений", - подчеркнул дипломат.

Как отметил Антонов, Вашингтон, заявляя о намерении "наказать" РФ, преследует цель "отвлечь внимание налогоплательщиков и избирателей от реального положения дел вокруг конфликта на далеком европейском пространстве", а также заставить забыть о провале контрнаступления Украины, "несмотря на все поставленное Западом хваленое оружие", и о побеге украинских войск из Авдеевки.

"А самое главное - о преступлениях марионеточного режима, организующего жестокие теракты и даже не пытающегося это скрыть. Чего стоят неизбирательные ракетные обстрелы больниц, школ, логистической инфраструктуры и даже украинских военнопленных", - добавил посол. Он подчеркнул, что США "не хотят признавать кровавых деяний своих "клиентов".

Попытка вмешаться во внутренние дела РФ

Антонов назвал санкции США циничной попыткой вмешаться во внутренние дела РФ, заставить отказаться от защиты коренных интересов.

"Новые нелегитимные ограничения - очередная наглая и циничная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. Заставить нас отказаться от защиты коренных национальных интересов. Внести раскол в российское общество накануне ключевого момента для любой демократической страны - президентских выборов", - констатировал посол.

Антонов подчеркнул, что новый пакет санкций не стал сюрпризом, в том числе потому, что американские чиновники "заранее анонсировали антироссийский выпад с очевидной целью подогреть русофобский информационный ажиотаж". По словам дипломата, "в любом случае было ясно, что [американская] администрация не сможет пропустить" годовщину начала специальной военной операции и "евромайдана" в Киеве, а также "добавит туда - для пущего пропагандистского эффекта - рестрикции из-за кончины [Алексея] Навального".

"Неужели в Вашингтоне не осознают, что санкционным тараном нас не взять? Несмотря на рекордное число барьеров и ограничений, российская экономика растет значительно быстрее, чем многие западноевропейские страны. И это статистика Бреттон-Вудских институтов", - подчеркнул глава российского диппредставительства.