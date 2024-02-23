Министр Чеченской Республики по нацполитике гордится попаданием в санкционный список США

Ахмед Дудаев заявил, что у него нет и не будет никаких активов и дел в западной части мира

ГРОЗНЫЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что горд и счастлив за решение США включить его в санкционный список.

"Я горд и счастлив, что США внесли меня в санкционный список. В то же время плевать я хотел на политику сатанистского руководства Америки. Объявление санкций от центрального сатанистского государства, от лоббистов сатанизма во всем мире рассматриваю как индикатор эффективности моей деятельности в команде нашего первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - сказал он журналистам.

Министр отметил, что у него нет и не будет никаких активов и дел в западной части мира. "Более того, сообщаю, что я никогда не был в западных странах и никогда не хотел туда. В то же время заявляю, что мы не имеем ничего против рядовых жителей западно-европейских стран, которые в первую очередь сами страдают от сатанистской идеологии высших политических кругов", - подчеркнул Дудвев.

Ранее США ввели ограничения в отношении более чем 500 физических и юридических лиц по случаю второй годовщины начала российской специальной военной операции на Украине.