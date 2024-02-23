Балицкий наградил орденами сотрудников военной комендатуры Запорожской области

Губернатор подчеркнул, что они встречают праздник на боевом посту и "стойко и самоотверженно несут службу на благо России и Запорожской области"

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в честь Дня защитника Отечества наградил сотрудников военной комендатуры региона орденами "За заслуги перед Запорожской областью". Об этом ТАСС сообщила пресс-служба главы Запорожской области.

"Запорожская область, наши дети всегда будут помнить подвиг, который наши солдаты совершили. Спасибо за ваш труд, доблестное и честное отношение", - обратился Евгений Балицкий к военнослужащим.

Он подчеркнул, что сотрудники военной комендатуры встречают праздник на боевом посту и "стойко и самоотверженно несут службу на благо России и Запорожской области".