Посол РФ в Оттаве назвал новые санкции Канады актом пустого символизма

Москва обязательно ответит взаимностью, отметил Олег Степанов

ОТТАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Очередные антироссийские санкции Канады являются актом пустого символизма и не несут последствий для фигурантов списка, но Москва обязательно ответит взаимностью. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

"Этот раунд санкций, как и подобные предыдущие изобретения кабинета [премьер-министра Джастина] Трюдо, не имеет смысла. Беспомощный акт пустого символизма. Понятно, что для наших граждан и организаций никаких последствий не будет. Думаю, они канадские санкции вообще не замечают", - сказал дипломат. Степанов подчеркнул, что "принцип взаимности никто не отменял, с нашей стороны ответ обязательно последует".

Ранее в пятницу Оттава внесла в санкционные списки еще 10 физических и 153 юридических лиц РФ.