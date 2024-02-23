Постоянный представитель России при ООН отметил, что "его бы арестовали, возможно избили и бросили бы в застенки СБУ, где замучили бы до смерти"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Если бы участвовавший в Великой Отечественной войне дед Владимира Зеленского захотел бы сегодня почтить память своих однополчан, его бы арестовали и бросили в застенки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя с трибуны Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"80 лет назад, 22 февраля 1944 года, был издан приказ о награждении командира минометного взвода, младшего лейтенанта Семена Ивановича Зеленского орденом Красной Звезды за доблесть и мужество, проявленные в ходе освобождения Украины от немецких нацистов. Ему еще не было 20 лет. Если бы сегодня он был жив и захотел почтить память своих однополчан, его бы арестовали, возможно избили и бросили бы в застенки СБУ, где замучили бы до смерти, как это сделали с американским журналистом Гонсало Лирой", - убежден он.

Российский дипломат напомнил, что такой режим на Украине установил "его внук Владимир, который сегодня чествует в качестве героев нацистских преступников и коллаборантов, уничтоживших в годы войны сотни тысяч евреев, поляков, русских и украинцев".