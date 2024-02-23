Небензя считает, что Крым в составе Украины был абсолютно заброшенным регионом

Украинские власти решали его проблемы по остаточному принципу, заявил постоянный представитель РФ при ООН

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Крым был совершенно заброшенным регионом в составе Украины, украинские власти решали его проблемы по остаточному принципу. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Крымский полуостров в составе Украины был абсолютно заброшенным регионом. Его инфраструктурой не занимались, социально-экономические проблемы решались по остаточному принципу и не носили общесистемного характера", - сказал он в своем выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отметил российский дипломат, за последние 10 лет, в течение которых полуостров находится в составе РФ, "Крым преобразился". "Реализуются социально-экономические проекты в сферах здравоохранения, культуры и образования. Реальные зарплаты в бюджетном секторе, а также пенсии и пособия растут. Введены в строй тепловые электростанции, активно продвигается строительство газовых магистралей", - указал он.

"Самое главное, что во всех этих процессах участвуют сами наши новые граждане, которые именно с Россией связывают свое будущее", - подчеркнул Небензя.

21 ноября 2013 года на Украине начались события, названные "евромайданом". В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки, что в итоге вылилось в феврале 2014 года в государственный переворот.

Политический кризис привел к частичному распаду Украины. Жители Крыма на референдуме приняли решение воссоединиться с Россией, а в Донецкой и Луганской областях начался вооруженный конфликт с украинскими националистами. В результате местные жители провозгласили независимые от Киева народные республики, в 2022 году по итогам плебисцита также присоединившиеся к РФ.