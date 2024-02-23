Небензя заявил, что временно оккупированных территорий Украины не существует

Есть российские регионы Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, подчеркнул постоянный представитель России при ООН

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Временно оккупированных территорий Украины нет, есть российские регионы Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Генеральной Ассамблее всемирной организации.

"Реальность же такова, что временно оккупированных территорий Украины не существует, но есть российские регионы: Крым, десятую годовщину воссоединения с которым мы будем отмечать уже в марте, и присоединившиеся по итогам законного волеизъявления народа Донецкая и Луганская республики, а также Херсонская и Запорожская области", - сказал он.

Киев и его западные спонсоры распространяют "вранье" на эту тему и стремятся "не просто исказить факты, но и вообще переписать историю", убежден российский дипломат.