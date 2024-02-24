Небензя указал на нежелание многих стран участвовать в интригах Запада на Украине

Государства глобального Юга и Востока прекрасно видят реальную подоплеку этих интриг, подчеркнул постпред РФ при ООН

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Запад пытается всяческими ухищрениями вовлечь страны глобального большинства в свои интриги на Украине, однако им понятно, что обсуждать что-либо без России бессмысленно. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"При этом очевидно, что страны мирового большинства прекрасно видят реальную подоплеку этих интриг и совершенно не горят желанием играть роль статиста в них, равно как и осознают, что без России обсуждать что-либо бессмысленно", - сказал он.

Дипломат добавил, что в рамках обсуждения "совершенно тупиковой псевдомирной формулы" на "разнообразные сходки <...> то в Копенгагене, то в Давосе всяческими ухищрениями затаскивали страны глобального Юга и Востока, чтобы потом выдать это за широкую международную поддержку".