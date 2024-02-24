Небензя заявил, что Европа сама нагнетает страхи перед мнимой российской угрозой

Постпред РФ при ООН убежден, что это "бесперспективный и ущербный подход"

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Европу охватила стратегическая слепота, она сама нагнетает страхи перед мнимой российской угрозой. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Европу охватила стратегическая слепота. Она видит архитектуру евроатлантической безопасности через прицел, сама себе нагнетая страхи о российской угрозе, от которой ей надо обороняться, отказывая при этом России в ее законных оборонительных интересах", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине.

Российский дипломат убежден, что этот "бесперспективный и ущербный подход" подрывает базовые принципы неделимости безопасности.

"Вы нагнетаете смехотворные страхи о якобы предстоящей агрессии России против европейских стран. А вы, часом, не забыли, что именно европейские государства в разные эпохи - Польша, Швеция, Франция, Германия и целый ряд ее сателлитов, почти вся Европа во время Второй мировой войны - нападали на российское государство, с завидным упорством пытаясь его покорить, и неизменно терпели поражение", - добавил российский постпред.

Небензя подчеркнул, что общественность западных стран все меньше верит "антироссийской пропаганде про мифическую российскую угрозу". "Поэтому ее окружают пузырем лжи, стремясь не допустить внутрь никакую правду. Но она все равно прорывается благодаря усилиям тех, кто понимает, чем всему миру грозит затягивание и обострение нынешнего противостояния. И тогда возникают информационные прорывы, подобные тому, который совершил американский журналист Такер Карлсон, интервью которого с президентом России открыло глаза миллионам во всем мире", - заключил он.