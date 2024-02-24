Небензя: Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если верит в победу над РФ

Эту "абсурдную иллюзию" президенту Украины внушил Запад, указал постпред России при ООН

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если верит Западу и действительно считает возможным победить Россию на поле боя. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Запад откровенно внушал явно не блещущему стратегическим мышлением Зеленскому опасную и абсурдную иллюзию о том, что при западной поддержке он сможет одержать победу над Россией на поле боя <...>. Украина вдрызг провалила разрекламированное ею контрнаступление, но Запад все равно продолжил накачку киевского режима оружием, поощряя его бросать все больше жизней украинцев в пламя конфликта, который США, уже отбросив любые приличия, стали называть выгодным бизнес-проектом", - сказал дипломат.

Небензя подчеркнул, что украинский конфликт оказался очень выгодным американскому военно-промышленному комплексу. Дипломат отметил, что России жалко украинцев, которых "посылают умирать за геополитические интересы Запада". РФ начала специальную военную операцию, чтобы "остановить войну, которую восемь лет вел поддерживаемый вами [Западом] режим против мирного населения Донбасса", указал Небензя.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении СВО на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Соединенные Штаты уже предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд. На прошлой неделе власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт.