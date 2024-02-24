Небензя указал, что США ничего не сделали для спасения своего гражданина Лиры на Украине

Постпред РФ при ООН в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального считает, что Вашингтон предпочитает "валить с больной головы на здоровую"

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ничего не сделали для спасения американского журналиста Гонсало Лиры, который погиб на Украине, однако нападают на Россию из-за смерти Алексея Навального. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Сегодня моя американская коллега, пытаясь найти новые поводы для нападок на Россию, только что упомянула про осужденного за реальное уголовное преступление Алексея Навального, умершего в тюрьме по естественным причинам, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. - А можете ли вы ответить, за что киевский режим замучил до смерти американского журналиста Гонсало Лиру, для спасения которого ни вы, ни ваши руководители не сделали ничего. Вы стыдливо умалчиваете об этом и других преступлениях киевского режима, предпочитая валить с больной головы на здоровую".

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Алексея Навального. По данным ведомства, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.

Ранее Госдепартамент подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим американскому порталу The Grayzone. Последний ранее опубликовал фотографию записки. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Лира-старший требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.