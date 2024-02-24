Небензя назвал слова западных лидеров о минских соглашениях "явкой с повинной"

При этом они продолжают обвинять другие страны в невыполнении резолюций Совета Безопасности, подчеркнул постпред РФ при ООН

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ Василий Небензя назвал "явкой с повинной" признания некоторых западных лидеров в том, что они не воспринимали минские соглашения всерьез.

"Около года назад мы все услышали признания Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель, а также Бориса Джонсона о том, что ни Франция, ни Германия, ни та же Великобритания никогда не воспринимали эти [минские] договоренности всерьез, не собирались подталкивать украинские власти к их выполнению и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на подготовку к войне с Россией. Это была, по сути, "явка с повинной" лидеров этих государств", - сказал он в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

При это дипломат подчеркнул, что это не мешает представителям этих стран "выступать в Совете с нотациями в адрес других членов и рассуждать о важности соблюдения международного права", обвинять другие страны в невыполнении резолюций Совета Безопасности.

"Точнее, они призывают к соблюдению международного порядка, основанного на правилах, правилах ими же и для своей выгоды изобретенных. Все эти годы с момента подписания минских соглашений киевский режим продолжал военные приготовления, укреплял боевой потенциал ВСУ [Вооруженных сил Украины], активизировал военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами", - заключил Небензя.