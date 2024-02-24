24 февраля, 04:14

Небензя назвал слова западных лидеров о минских соглашениях "явкой с повинной"

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

При этом они продолжают обвинять другие страны в невыполнении резолюций Совета Безопасности, подчеркнул постпред РФ при ООН

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ Василий Небензя назвал "явкой с повинной" признания некоторых западных лидеров в том, что они не воспринимали минские соглашения всерьез.

Читайте также
Зеленский назвал минские соглашения уступкой РоссииПутин назвал минские соглашения "обыкновенным обманом"Меркель заявила, что минские соглашения были попыткой "дать Украине время"

"Около года назад мы все услышали признания Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель, а также Бориса Джонсона о том, что ни Франция, ни Германия, ни та же Великобритания никогда не воспринимали эти [минские] договоренности всерьез, не собирались подталкивать украинские власти к их выполнению и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на подготовку к войне с Россией. Это была, по сути, "явка с повинной" лидеров этих государств", - сказал он в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

При это дипломат подчеркнул, что это не мешает представителям этих стран "выступать в Совете с нотациями в адрес других членов и рассуждать о важности соблюдения международного права", обвинять другие страны в невыполнении резолюций Совета Безопасности.

"Точнее, они призывают к соблюдению международного порядка, основанного на правилах, правилах ими же и для своей выгоды изобретенных. Все эти годы с момента подписания минских соглашений киевский режим продолжал военные приготовления, укреплял боевой потенциал ВСУ [Вооруженных сил Украины], активизировал военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами", - заключил Небензя. 

Теги:
Меркель, АнгелаОлланд, ФрансуаУкраинаГерманияВеликобританияРоссияФранцияПорошенко, Петр АлексеевичНебензя, Василий АлексеевичДжонсон, Борис