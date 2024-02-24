Рябков заявил, что в мире осознают необоснованность претензий США к России по космосу

Замглавы МИД РФ также считает, что для возобновления диалога между двумя странами по стратегической стабильности требуется изменение практической политики Вашингтона

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Здравомыслящие представители международного сообщества понимают, что заявления США об угрозе предполагаемого размещения ядерного оружия РФ в космосе ничем не обоснованы. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. "Американцы используют тему в пропагандистских целях, они выдвигают обвинения ни на чем не основанные, не подкрепленные ни малейшими доказательствами. Это их обычная манера. Здравомыслящие представители международного сообщества давно это поняли и серьезно к американским обвинениям такого свойства они просто не могут подходить", - отметил он.

Замминистра также считает, что для возобновления диалога РФ и США по стратегической стабильности требуется изменение практической политики Вашингтона. "Необходимо изменение их враждебного курса, потом мы будем смотреть, целесообразно обсуждение этой тематики с ними или нет", - указал Рябков.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что некая угроза нацбезопасности США может быть связана с предполагаемыми планами РФ разместить в космосе ядерное оружие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Россия "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе". Сам Рябков ранее охарактеризовал высказывания должностных лиц США как "злонамеренное сочинительство".