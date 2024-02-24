Рябков заявил, что РФ не намерена выходить из Договора о космосе

Замглавы МИД России отметил, что именно США на протяжении долгого времени пытаются добиться для себя превосходства в космическом пространстве, "включая оружейную сферу"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва не рассматривает выход из Договора о космосе 1967 года, который устанавливает принципы мирного освоения космического пространства, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Нет, не рассматриваем, - ответил он на соответствующий вопрос. - Это один из ключевых компонентов остающихся в силе в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договоренностей, соглашений юридического плана, другого рода инструментов регулирования этой сферы".

При этом Рябков подчеркнул, что именно США на протяжении долгого времени пытаются добиться для себя превосходства в космическом пространстве, "включая оружейную сферу". "Это их обычный прием, когда другим приписываются несуществующие намерения, и под этим предлогом, под этим соусом они интенсифицируют собственные усилия, идущие вразрез с интересами международной безопасности и полностью игнорирующие наши предложения", - пояснил замминистра.

Он подчеркнул, что Россия в противоположность этому подходу ведет борьбу за сохранение космоса свободным от оружия любого вида.

Договор о космосе

Договор о принципах деятельности по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, был подписан 27 января 1967 года Советским Союзом, США и Великобританией. Тогда же его открыли для подписания остальными странами мира. Документ вступил в силу 10 октября 1967 года (условием была ратификация пятью государствами, включая три державы-депозитария). Этот документ был одобрен на 21-й сессии Генассамблеи ООН 19 декабря 1966 года.

По состоянию на январь 2022 года участниками Договора о космосе являются 111 государств, еще 23 подписали документ, но не завершили ратификацию.