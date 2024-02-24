Рябков заявил, что размещать ядерное оружие в космосе технически нецелесообразно

Замглавы МИД РФ назвал неподходящей эту среду для развертывания такого оружия

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Появление ядерного оружия в космосе технически нецелесообразно, существующие средства его доставки закрывают все потребности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно. Эта среда для развертывания такого оружия неподходящая. И существующих систем его доставки, которые у стран входящих в ядерную пятерку в большинстве случаев включают триаду - наземного, воздушного и морского базирования - вполне достаточно, - отметил замминистра. - Здесь нет какого-то элемента произвольных решений, все идет от военной и военно-технической целесообразности".

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что некая угроза нацбезопасности США может быть связана с предполагаемыми планами РФ разместить в космосе ядерное оружие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Россия "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе". Сам Рябков ранее охарактеризовал высказывания должностных лиц США как "злонамеренное сочинительство".