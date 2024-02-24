Кадыров сообщил, что встретился в Москве с Мишустиным

Глава Чечни отметил, что обсудил с премьер-министром развитие республики

ГРОЗНЫЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на встрече в Москве социально-экономическое развитие региона.

"В ходе командировки в Москву у меня состоялась встреча с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Мы предметно обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона, выявили направления, на которые необходимо сделать основной упор", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что председатель правительства РФ выразил готовность оказать региону помощь в решении проблемных вопросов.

Кадыров отметил, что, согласно итогам национального рейтинга инвестиционного климата, в прошлом году республика заняла в нем шестое место среди субъектов РФ и первое среди регионов СКФО. "Я искренне признателен Михаилу Владимировичу [Мишустину] за высокую оценку нашей деятельности, постоянную помощь и поддержку республике", - подчеркнул он.

23 февраля Кадыров также встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, доложил главе государства о наиболее важных направлениях развития региона и успехах подразделений республики в зоне спецоперации.