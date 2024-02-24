Косачев: отчеты миссии МПА СНГ по подготовке выборов в Белоруссии не содержат замечаний

В ходе первого в истории республики единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Отчеты миссии наблюдателей на выборах в Белоруссии от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ) по подготовке и организации избирательного процесса в республике не содержат замечаний. Об этом заявил координатор группы наблюдателей, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Все страны Содружества представлены в нашей миссии, в общей сложности 44 парламентария, эксперта. Мы нашу работу разбили на несколько этапов. Первый, условно говоря, заочный, когда шел анализ измененного законодательства в избирательной сфере, которое здесь появилось по итогам внесения поправок в конституцию [в 2022 году]. <...> Заключение на этот счет уже готово, мы его передали сегодня нашим белорусским партнерам в [Центральной] избирательной комиссии, в Палате представителей [Национального собрания]. Не буду рассказывать подробности, но главный вывод этого заключения [состоит в том], что белорусское законодательство соответствует самым высоким международным стандартам", - сказал он журналистам после встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорем Карпенко.

Косачев сообщил, что на втором этапе работы миссии эксперты работали непосредственно в Белоруссии. "Есть отчет об этой долгосрочной стадии наблюдения, он тоже готов, он тоже передан нашим белорусским коллегам. И он тоже не содержит в себе никаких замечаний в части, касающейся организации выборов", - сказал координатор миссии.

"Третий этап, нынешний этап, так называемая краткосрочная миссия, вот эти 44 человека, когда мы смотрим за тем, как эти выборы проводятся. Мы встретились с представителями всех политических партий, со всеми возможными организаторами этого процесса, и с [Центральной] избирательной комиссией, разумеется, палатами Национального собрания, с экспертами. Выводы будем делать по итогам голосования 25 февраля", - отметил Косачев, подчеркнув, что эти выводы пока не имеет право оглашать.

Он сообщил, что в настоящее время миссия наблюдателей от МПА СНГ "работаем в штатном режиме". "Все условия для того, чтобы наша миссия работала в полном объеме и в соответствии с нашими требованиями, нашими ожиданиями, все условия организаторами обеспечены", - заявил координатор миссии.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 человека. С 20 до 24 февраля в стране проходит досрочное голосование.