24 февраля, 08:29
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ покинули несколько позиций под Авдеевкой

Советник главы республики Игорь Кимаковский отметил, что удары по украинским войскам на этом участке фронта наносятся сразу с нескольких направлений

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ушли с нескольких позиций под Авдеевкой. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Читайте также
Российские военные освободили Авдеевку. События вокруг Украины

"Отошедшие из Авдеевки вооруженные формирования Украины под натиском ударов российской артиллерии и планирующих бомб были вынуждены покинуть часть своих позиций у населенного пункта Ласточкино", - сказал Кимаковский

Он уточнил, что удары по украинским войскам на этом участке фронта наносятся сразу с нескольких направлений.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. 20 февраля Шойгу заявил, что отступающие из Авдеевки украинские войска оставили много раненых и бросили много оружия. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР