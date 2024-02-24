В ДНР сообщили, что ВСУ покинули несколько позиций под Авдеевкой

Советник главы республики Игорь Кимаковский отметил, что удары по украинским войскам на этом участке фронта наносятся сразу с нескольких направлений

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ушли с нескольких позиций под Авдеевкой. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"Отошедшие из Авдеевки вооруженные формирования Украины под натиском ударов российской артиллерии и планирующих бомб были вынуждены покинуть часть своих позиций у населенного пункта Ласточкино", - сказал Кимаковский

Он уточнил, что удары по украинским войскам на этом участке фронта наносятся сразу с нескольких направлений.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. 20 февраля Шойгу заявил, что отступающие из Авдеевки украинские войска оставили много раненых и бросили много оружия.