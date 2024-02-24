В Запорожскую область поступили избирательные бюллетени для выборов президента РФ

В регионе также продолжается проект по информированию избирателей о предстоящих выборах

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Избирательные бюллетени для голосования на выборах президента РФ поступили в избирательную комиссию Запорожской области. Об этом на брифинге сообщила журналистам председатель регионального избиркома Галина Катющенко.

"В избирательную комиссию Запорожской области на этой неделе поступил главный избирательный документ - это избирательный бюллетень. Избирательные бюллетени доставлены своевременно, переданы в территориальные избирательные комиссии. Также к избирательным бюллетеням прилагается марка специальная, которую участковые избирательные комиссии должны обязательно наклеить на избирательный бюллетень, проставить две печати членов участковой избирательной комиссии и, естественно, печать участковой избирательной комиссии", - сказала Катющенко.

По ее словам, избирательная комиссия Запорожской области готова к предстоящим выборам, возможность проголосовать будут иметь все избиратели.

Катющенко сказала, что в Запорожской области продолжается проект по информированию избирателей о предстоящих выборах "ИнформУИК". До 11 марта граждане, которые находятся на территории Запорожской области в командировке, могут подать заявление о прикреплении к участку в регионе, чтобы 17 марта прийти на выборы и проголосовать по месту нахождения.

В Запорожской области 25 февраля начнется досрочное голосование на выборах президента РФ. 17 марта будут открыты избирательные участки.