Посол РФ в Турции заявил о срыве внешними силами попытки урегулировать конфликт на Украине

Алексей Ерхов отметил, что "миротворческий потенциал Анкары хорошо известен" Москве, но "те, кто делает сейчас ставку на продолжение кровопролития и стратегическое поражение России, будут и далее пытаться мешать миру"

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов положительно отозвался о практическом содействии Турции в организации переговоров РФ и Украины, указав, что договоренности в итоге были сорваны внешними силами.

Дипломат сделал такое заявление в интервью турецкому телеканалу TRT Avaz. Оно вышло в эфир в неполном виде, часть ответов посла не попала в итоговый сюжет. Полный текст интервью размещен на сайте посольства РФ в Турции.

"Стремление Турции оказать участникам конфликта практическое содействие в организации переговоров и выхода на те или иные формулы урегулирования заслуживает, безусловно, положительной оценки. Один раз при помощи Турции мы смогли сделать это, но соглашение было сорвано внерегиональными силами. Отмечаем и инициативную роль Турции в так называемой черноморской инициативе. Кстати, ее продление сделали невозможным те же самые внерегиональные силы, которые приложили все усилия, чтобы касающиеся России положения зерновой сделки выполнены не были", - сказал посол. По его словам, "миротворческий потенциал Анкары хорошо известен" Москве, но "те, кто делает сейчас ставку на продолжение кровопролития и стратегическое поражение России, будут и далее пытаться мешать миру".

Ерхов напомнил, что "в апреле 2022 года по итогам переговоров в Стамбуле во дворце Долмабахче при содействии турецкого руководства и лично президента Тайипа Эрдогана были согласованы российско-украинские договоренности об урегулировании конфликта".

Посол отметил, что "буквально на следующий день в Киев прилетел [тогдашний премьер Великобритании] Борис Джонсон и англосаксы фактически запретили Киеву подписывать и реализовывать этот уже в принципе готовый документ". "Как я уже говорил, больше вести переговоры украинская сторона не хочет или не может. Видимо, воевать сильно хотят. <...> Они будут вовлекать государства, старающиеся сейчас балансировать между центрами интересов в украинском конфликте, в лукавые внешнеполитические авантюры типа пресловутой "формулы мира" [президента Украины Владимира] Зеленского. Будут заставлять их оказывать Киеву военное и военно-техническое содействие, трудно совместимое с нейтралитетом", - говорится в ответе Ерхова, который не вошел в эфир телеканала.

Посол выразил надежду "на мудрость партнеров" России, "трезвое понимание ими складывающейся ситуации", а также на "четкое видение ими перспективы развития", которая не предполагает поражения Москвы.