Мизулина заявила, что законодательное урегулирование ИИ в РФ нужно готовить уже сейчас

По словам директора Лиги безопасного интернета, это необходимо, иначе в один день Россия столкнется с определенным риском, когда уже ничего нельзя будет сделать

ТЮМЕНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что законодательство по регулированию технологий искусственного интеллекта нужно готовить в России уже сейчас, а не ждать пока с ним ничего нельзя будет сделать.

Свое мнение она высказала на встрече со школьниками и студентами в Тюмени.

"Мне кажется, - сказала Мизулина, - что наша страна не должна ждать, должна уже начинать готовить некоторые законодательные регулирования этих технологий [искусственного интеллекта], потому что иначе в один день столкнемся с определенным риском, когда мы ничего не сможем уже сделать".

Она добавила, что искусственный интеллект - это новая технология, которая быстро растет и развивается во всем мире. Эта технология может работать как на пользу человеку, так и во вред, многие разработчики сейчас занимаются именно тем, чтобы искусственный интеллект развивался в позитивном направлении.