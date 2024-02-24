24 февраля, 12:09
Военная операция на Украине

Медведев объяснил слова Мелони о ХАМАС и СВО бедой с головой или "геном фашизма"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев. Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Замглавы Совбеза РФ добавил, что "число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил "проблемами с головой" или "проявлением гена фашизма" слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о специальной военной операции РФ на Украине.

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Мелони, прибывшая в Киев, высказала суждение, что ХАМАС не атаковал бы Израиль в октябре 2023 года, если бы Россия не начала спецоперацию в феврале 2022 года.

"Число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня, - прокомментировал Медведев на английском языке в X (ранее Twitter). - Это какие-то особенные проблемы с головой. Ну или, может, проявились скрытые гены фашистского прошлого".

Ранее премьер-министры Бельгии, Италии и Канады Александер Де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев с визитом солидарности по случаю второй годовщины начала российской специальной военной операции. 

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