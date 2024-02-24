Эксперт: заявлением об ОДКБ Пашинян констатировал факт, а не анонсировал новые решения

По словам директора института Кавказа Александра Искандаряна, недовольство Еревана связано прежде всего с "вакуумом безопасности", который создался в регионе армяно-азербайджанского конфликта

ЕРЕВАН, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о заморозке отношений с ОДКБ, имел в виду, что взаимодействия давно уже нет, а не заявлял о неких новых решениях Еревана. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сказал директор института Кавказа Александр Искандарян.

Ранее Пашинян в интервью телеканалу France 24 сообщил, что республика "заморозила" свое участие в ОДКБ. При этом в секретариате организации сообщили, что не получали от республики никаких подобных заявлений.

"Говоря о заморозке отношений с ОДКБ премьер-министр Пашинян имел в виду, что это уже свершившийся факт. Отношения Армении с ОДКБ уже заморожены и реального сотрудничества в сфере безопасности не происходит. К сказанному можно относиться по-разному, но именно это имелось в виду. Констатация факта может быть негативно воспринята в России, но кризис отношений Армении и РФ в сфере безопасности довольно хорошо виден, начиная как минимум с прошлого года, если не с 2020-го. Речь идет о карабахском конфликте, всем том, что происходит вокруг этого конфликта, и вовлечения, точнее, не вовлечения в это Российской Федерации", - сказал Искандарян.

Директор института Кавказа считает, что недовольство Армении связано прежде всего с "вакуумом безопасности", который создался в регионе армяно-азербайджанского конфликта, и который Армения не может восполнить каким-либо образом в рамках взаимодействия с ОДКБ и Россией.

"Не думаю, что именно из-за конкретного интервью или высказывания могут возникнуть какие-то последствия, но в принципе это кризис во взаимоотношениях, и вряд ли ситуация изменится. Причина этого в том, что Россия, мягко говоря, довольно сильно занята в смысле безопасности в другом направлении - имеется в виду Украина. И вряд ли эта ситуация резко изменится", - считает эксперт.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил ТАСС, что президент России Владимир Путин еще не обсуждал с Пашиняном его заявления о приостановке членства Еревана в ОДКБ. В МИД РФ сообщили ТАСС, что Россия ожидает исчерпывающих разъяснений от Армении по двусторонним каналам по поводу того, что означают слова премьер-министра республики. Там подчеркнули, что Россия "категорически не приемлет упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий в регионе, произошедших в 2021 и 2022 годах".