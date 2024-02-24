Захарова рассказала, как Бербок в Бразилии перепутала Лаврова с его заместителем

По словам официального представителя МИД РФ, он "тщетно пытался объяснить Анналене, что он не Лавров, но ее было не переубедить"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время своего выступления на заседании "двадцатки" в Бразилии перепутала в зале министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его заместителем. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

"Выступая в Рио на министерском заседании "двадцатки", Бербок кричала в микрофон: "Сергей Лавров, я к Вам обращаюсь", - отметила официальный представитель МИД РФ. - Министра в этот момент в зале не было - он проводил двусторонние встречи. На его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он не Лавров, но ее было не переубедить. Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно".

Дипломат напомнила высказывание Бербок про санкции: "Никто из нас не верил, когда мы начали вводить санкции, что это остановит вторжение. Просто санкции - это важно".

"Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 [градусов] приведет к изменению курса, просто это важно, - указала Захарова. - Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни".