В России стартовало досрочное голосование на выборах президента в труднодоступных местах

Свой голос смогут отдать моряки, которые в основные дни голосования будут находиться в плавании, а также охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало в труднодоступных и отдаленных местах. Также проголосовать досрочно смогут на судах, которые в основные дни голосования (15-17 марта) будут находиться в плавании.

Помимо избирателей на судах, проголосовать досрочно смогут охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников. Также право отдать свой голос до основных дней выборов смогут группы избирателей, которые находятся далеко от помещений для голосования, а транспортное сообщение с участковыми избиркомами отсутствует или затруднено, избирательная комиссия региона вправе разрешить провести голосование этих групп избирателей досрочно. Для этого используются переносные опломбированные ящики для голосования. По окончании досрочного голосования ящики опечатываются и открываются только при подсчете голосов на соответствующем участке по завершении дня выборов.

Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома РФ, члены региональных избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения - на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках. В ЦИК отметили, что в таких местностях проживает очень малый процент избирателей. Так, на прошлых выборах главы государства - в 2018 году - досрочно проголосовали около 180 тыс. человек, и около 31 тыс. человек на 957 избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании.

Право определять труднодоступные и отдаленные местности, где можно провести досрочное голосование есть у 37 регионов, и несмотря на то, что такое голосование официально начинается с 25 февраля, точные даты у регионов могут отличаться. С 25 февраля досрочное голосование начнется в труднодоступных местах Алтайского края, Архангельской области, Камчатского, Красноярского краев, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского края, республик Саха (Якутия) и Тыва, Сахалинской области, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Чукотского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. Досрочное голосование начнется в регионах Донбасса и Новороссии.

Позже проголосовать досрочно смогут жители аналогичных местностей в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, Хакасия, Забайкальского, Краснодарского, Пермского краев, Амурской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Оренбургской, Свердловской, Томской и Тюменской областей и Еврейского автономного округа. Завершиться досрочное голосование во всех регионах должно до 14 марта.