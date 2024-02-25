Слуцкий заявил, что саммит G7 нисколько не приблизил разрешение украинского конфликта

Глава партии ЛДПР подчеркнул, что лидеры объединения толкают планету к большой войне

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал итоги субботнего саммита G7, заявив, что лидеры объединения толкают планету к большой войне.

"Онлайн-саммит "Большой семерки" нисколько не приблизил разрешение украинского конфликта и больше напоминал "сходку" последователей Оруэлла, - написал политик в субботу в своем Telegram-канале. - Лидеры стран "золотого миллиарда" заявляют о поддержке утопичной "формулы мира" [президента Украины] Зеленского, а сами принимают решения, толкающие планету к большой войне".

Он обвинил страны Группы семи в использовании однобоких формулировок, угроз и шантажа, а также в замалчивании военных преступлений Украины против мирных российских граждан.

"Мир гораздо шире границ G7, и "золотой миллиард" не может диктовать странам глобального большинства, как жить" - подытожил Слуцкий.

Саммит G7 прошел в формате видеоконференции во вторую годовщину начала СВО, 24 февраля, и был посвящен Украине. Перед лидерами, среди которых отсутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, которого представлял глава МИД Стефан Сежурне, выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал их продолжать поддерживать страну.